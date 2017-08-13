Прошедшие сутки в зоне АТО

Согласно сообщению пресс-центра штаба АТО в Facebook, за прошедшие сутки было совершено 17 обстрелов, в результате силы ВСУ понесли потери – 1 военнослужащий погиб, ещё 8 военных получили ранения.

В сообщении сказано: „Ситуация на протяжении минувших суток в районе проведения АТО характеризуется как стабильная, без тенденции к обострению. Российско-оккупационные группировки принципиально не уменьшают число обстрелов наших позиций, получая при этом асимметричный ответ от Вооруженных Сил Украины“.