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Прошедшие сутки в зоне АТО

13.08 в 09:07

Согласно сообщению пресс-центра штаба АТО в Facebook, за прошедшие сутки было совершено 17 обстрелов, в результате силы ВСУ понесли потери – 1 военнослужащий погиб, ещё 8 военных получили ранения.

В сообщении сказано: „Ситуация на протяжении минувших суток в районе проведения АТО характеризуется как стабильная, без тенденции к обострению. Российско-оккупационные группировки принципиально не уменьшают число обстрелов наших позиций, получая при этом асимметричный ответ от Вооруженных Сил Украины“.

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2017-08-13 09:07:00
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