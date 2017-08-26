Прошедшие сутки в зоне АТО
26.08 в 08:55
По информации пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки школьное перемирие нарушалось, 18 раз открывался огонь по позициям сил АТО.
В районе Авдеевской промзоны на Донецком направлении обстрелы активизировались. Так, несколько часов обстреливались опорные пункты сил АТО с применением миномётов, гранатомётов, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулемётов.
Неподалёку от шахты Бутовка также вёлся огонь.
Провокации происходили и на Приморском направлении: стрелковое оружие применяли на подступах к Гнутово, Талаковке, Широкино, Чермалыку, Павлополю, Лебединскому.
На Луганском направлении использовалось оружие вблизи Малинового.
Ранения получили двое украинских бойцов.
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2017-08-26 08:55:00
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