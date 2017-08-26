Прошедшие сутки в зоне АТО

По информации пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки школьное перемирие нарушалось, 18 раз открывался огонь по позициям сил АТО.

В районе Авдеевской промзоны на Донецком направлении обстрелы активизировались. Так, несколько часов обстреливались опорные пункты сил АТО с применением миномётов, гранатомётов, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулемётов.

Неподалёку от шахты Бутовка также вёлся огонь.

Провокации происходили и на Приморском направлении: стрелковое оружие применяли на подступах к Гнутово, Талаковке, Широкино, Чермалыку, Павлополю, Лебединскому.

На Луганском направлении использовалось оружие вблизи Малинового.

Ранения получили двое украинских бойцов.