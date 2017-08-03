Проспект Мира в Мариуполе превратился в реку

На месте проведения работ по укладке нового трубопровода магистральной линии подачи воды на пересечении проспекта Мира и улицы Леваневского прорвало старый трубопровод. Струя воды вырвалась из траншеи, где рядом в этот момент проводились работы по завершению первого этапа замены старого трубопровода. Аварийно порыв забили чопом.

Вода заполнила траншею в месте порыва, что приостановило работы подрядчиков.