Проспект Мира в Мариуполе превратился в реку
3.08 в 11:19
На месте проведения работ по укладке нового трубопровода магистральной линии подачи воды на пересечении проспекта Мира и улицы Леваневского прорвало старый трубопровод. Струя воды вырвалась из траншеи, где рядом в этот момент проводились работы по завершению первого этапа замены старого трубопровода. Аварийно порыв забили чопом.
Вода заполнила траншею в месте порыва, что приостановило работы подрядчиков.
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2017-08-03 11:19:00