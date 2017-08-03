Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Проспект Мира в Мариуполе превратился в реку

3.08 в 11:19

На месте проведения работ по укладке нового трубопровода магистральной линии подачи воды на пересечении проспекта Мира и улицы Леваневского прорвало старый трубопровод. Струя воды вырвалась из траншеи, где рядом в этот момент проводились работы по завершению первого этапа замены старого трубопровода. Аварийно порыв забили чопом.

Вода заполнила траншею в месте порыва, что приостановило работы подрядчиков.

/uploads/news/964x620/DmcIXt7T.JPG
/uploads/news/964x620/XvID1zVc.JPG
/uploads/news/964x620/27dSZ5Gk.JPG
/uploads/news/964x620/R6SJzn7w.JPG
/uploads/news/964x620/ys8Er2y1.JPG
2017-08-03 11:19:00
Важные новости
Закон США об антироссийских санкциях предполагает выделение Украине 30 миллионов долларов
3.08 в 11:38
В Донецкой области женщина-водитель сбила на пешеходном переходе трех девушек-подростков
3.08 в 11:05
Лента новостей
Закон США об антироссийских санкциях предполагает выделение Украине 30 миллионов долларов
3.08 в 11:38
Проспект Мира в Мариуполе превратился в реку
3.08 в 11:19
В Донецкой области женщина-водитель сбила на пешеходном переходе трех девушек-подростков
3.08 в 11:05
Мирча Луческу стал тренером турецкой сборной
3.08 в 10:47
В Мариуполе два автомобиля не поделили дорогу
3.08 в 10:21
В субботу Мариуполь отметит вторую годовщину создания Нацполиции
3.08 в 10:02
В Мариуполе на пожаре погиб 74-летний мужчина
3.08 в 09:47
Дефлимпийские чемпионы вернулись в Мариуполь: спортсмены получат за награды 1 миллион гривен
3.08 в 09:32