Пункт помощи на КПВВ под Мариуполем получил медпрепараты и оборудование от Красного Креста

Сегодня представители Международного Комитета Красного Креста доставили медицинские препараты и оборудование для пункта оказания медицинской помощи на КПВВ "Гнутово".

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на этот раз благотворители передали наборы лекарственных препаратов и медицинский шкаф.

Ежедневно линию разграничения пересекают сотни людей, среди которых есть и маленькие дети, и беременные женщины, и пенсионеры. Именно поэтому есть существенная потребность в медикаментах для оказания необходимой помощи.

"Представители ГСЧС совместно с международными организациями делают все возможное, чтобы процесс пересечения линии разграничения был максимально комфортным и безопасным", - говорится в сообщении.