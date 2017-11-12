Путин и Трамп обсудили Украину, но «без деталей»

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели краткое общение в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге в субботу, 11 ноября 2017 года. Во время беседы главы государств обсуждали ситуацию в Украине, но без деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Украина произносилась на встрече Путина и Трампа, констатировалось, что ситуация сложная, но детального проговора не было", - сказал он.