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Путин и Трамп обсудили Украину, но «без деталей»

12.11 в 10:44

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели краткое общение в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге в субботу, 11 ноября 2017 года. Во время беседы главы государств обсуждали ситуацию в Украине, но без деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Украина произносилась на встрече Путина и Трампа, констатировалось, что ситуация сложная, но детального проговора не было", - сказал он.

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2017-11-12 10:44:00
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