Путин уже созвонился с Захарченко и Плотницким: они согласились поддержать инициативу обмена пленными в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким по вопросу обмена пленными в Донбассе. Это произошло в тот же день, когда с данной инициативой к Путину обратился лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук, передает пресс-служба Кремля.

«Руководители ДНР и ЛНР инициативу поддержали, отметив, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны», – говорится в сообщении.

Захарченко подтвердил факт разговора с российским президентом. Он заявил, что поддерживает предложение обмена пленными, поскольку оно совершенно не противоречит принципам ДНР.

По последним данным, в плену на неподконтрольных территориях Донбасса находится порядка 157 граждан Украины.