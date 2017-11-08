Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Пять украинских театров теперь можно посетить в виртуальной реальности

8.11 в 15:33

3D-проект "Оперные театры Украины" с виртуальными турами разработали Министерство культуры Украины и компания Google в рамках кампании "Аутентичная Украина".

Теперь оперные театры в пяти украинских городах можно посетить при помощи технологии виртуальной реальности. Отправится в виртуальное путешествие можно как на сайте проекта, так и на картах Google, предварительно выбрав режим Street View.

Виртуальная экскурсия доступна на трех языках - украинском, русском и английском. Авторами проекта было создано более 300 круговых панорам в самых интересных местах зданий театров, а также видео в формате 360 градусов. 3D-тур можно совершить как со смартфона, так и с компьютера, в том числе и при помощи очков виртуальной реальности.

В рамках проекта можно совершить 3D-туры по Национальному академическому театру оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, Львовскому национальному академическому театру оперы и балета имени Соломии Крушельницкой, Черновицкому академическому областному украинскому музыкально-драматическому театру им. Ольги Кобылянской, Одесскому национальному академическому театру оперы и балета и Киевскому национальному академическому театру оперетты.

Ранее, в июле Минкульт и Google уже представили 3D-путешествие по украинским музеям.

/uploads/news/964x620/g9EjFg9L.jpg
2017-11-08 15:33:00
Важные новости
Солнечный свет вместо газа: на предприятии Мариуполя запустили самую большую в регионе гелиосистему
8.11 в 16:34
В Мариуполе на несколько дней перекроют движение транспорта по проспекту Строителей
8.11 в 15:49
Лента новостей
Солнечный свет вместо газа: на предприятии Мариуполя запустили самую большую в регионе гелиосистему
8.11 в 16:34
В Мариуполе на несколько дней перекроют движение транспорта по проспекту Строителей
8.11 в 15:49
Пять украинских театров теперь можно посетить в виртуальной реальности
8.11 в 15:33
В школах и детсадах под Мариуполем нашли нарушения противопожарной безопасности. Прокуратура требует их закрыть
8.11 в 15:23
На Донетчине произошел обвал земли, образовав 15-метровую яму
8.11 в 14:59
Литва взялась проверять законность ввоза в Украину автомобилей на еврономерах
8.11 в 14:41
Новость для студентов: с 1 ноября академические и социальные стипендии повышены на 18%
8.11 в 14:04
Мариупольская школа искусств «Звезды Приазовья» приглашает на кастинг городского конкурса
8.11 в 13:48