Пять украинских театров теперь можно посетить в виртуальной реальности

3D-проект "Оперные театры Украины" с виртуальными турами разработали Министерство культуры Украины и компания Google в рамках кампании "Аутентичная Украина".

Теперь оперные театры в пяти украинских городах можно посетить при помощи технологии виртуальной реальности. Отправится в виртуальное путешествие можно как на сайте проекта, так и на картах Google, предварительно выбрав режим Street View.

Виртуальная экскурсия доступна на трех языках - украинском, русском и английском. Авторами проекта было создано более 300 круговых панорам в самых интересных местах зданий театров, а также видео в формате 360 градусов. 3D-тур можно совершить как со смартфона, так и с компьютера, в том числе и при помощи очков виртуальной реальности.

В рамках проекта можно совершить 3D-туры по Национальному академическому театру оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, Львовскому национальному академическому театру оперы и балета имени Соломии Крушельницкой, Черновицкому академическому областному украинскому музыкально-драматическому театру им. Ольги Кобылянской, Одесскому национальному академическому театру оперы и балета и Киевскому национальному академическому театру оперетты.

Ранее, в июле Минкульт и Google уже представили 3D-путешествие по украинским музеям.