Работникам ТТУ Мариуполя поднимут зарплату
16.08 в 13:21
Об этом сегодня заявил городской голова Мариуполя на церемонии передачи в МТТУ 5 обновлённых б/у трамваев чешского производства.
Вадим Бойченко подчеркнул, что дополнительная отремонтированная техника и увеличение заработной платы должны способствовать значительному повышению уровня обслуживания пассажиров.
Начальник МТТУ Виталий Донев заявил, что к существующей на данный момент зарплате сотрудников предприятия будет начислена 20% добавка.
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2017-08-16 13:21:00
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16.08 в 13:24