Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Работникам ТТУ Мариуполя поднимут зарплату

16.08 в 13:21

Об этом сегодня заявил городской голова Мариуполя на церемонии передачи в МТТУ 5 обновлённых б/у трамваев чешского производства.

Вадим Бойченко подчеркнул, что дополнительная отремонтированная техника и увеличение заработной платы должны способствовать значительному повышению уровня обслуживания пассажиров.

Начальник МТТУ Виталий Донев заявил, что к существующей на данный момент зарплате сотрудников предприятия будет начислена 20% добавка.

/uploads/news/964x620/OERDRCoa.JPG
/uploads/news/964x620/KK2hs0kz.JPG
/uploads/news/964x620/Z6W6uegp.JPG
2017-08-16 13:21:00
Важные новости
В Донецкой области вооруженные преступники напали на автомобиль почтового предприятия
16.08 в 13:38
Субсидии безработным гражданам будут ограничивать
16.08 в 13:24
Лента новостей
В Донецкой области вооруженные преступники напали на автомобиль почтового предприятия
16.08 в 13:38
Субсидии безработным гражданам будут ограничивать
16.08 в 13:24
Работникам ТТУ Мариуполя поднимут зарплату
16.08 в 13:21
В Мариуполе на маршруты вышли 5 чешских трамваев
16.08 в 12:25
В Донецкой области разоблачили мошенников, которые украли у онкобольных детей более 100 тысяч гривен
16.08 в 11:59
В результате обстрела 5 населенных пунктов под Мариуполем остались без света
16.08 в 11:38
В Донецкой области новый заместитель начальника полиции
16.08 в 11:22
Телеведущий Мочанов призывает юношей из «Динамо» все-таки сыграть в Мариуполе: «Готов ехать за рулём автобуса»
16.08 в 10:57