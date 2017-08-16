Работникам ТТУ Мариуполя поднимут зарплату

Об этом сегодня заявил городской голова Мариуполя на церемонии передачи в МТТУ 5 обновлённых б/у трамваев чешского производства.

Вадим Бойченко подчеркнул, что дополнительная отремонтированная техника и увеличение заработной платы должны способствовать значительному повышению уровня обслуживания пассажиров.

Начальник МТТУ Виталий Донев заявил, что к существующей на данный момент зарплате сотрудников предприятия будет начислена 20% добавка.