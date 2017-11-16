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Работы по обустройству областной больницы в Мариуполе идут по графику. До конца года откроют первый этаж

16.11 в 16:59

В Мариуполе продолжается капитальный ремонт здания областной больницы. Ход работ сегодня проверил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, который прибыл в город с визитом.

По его словам, подрядная организация, выполняющая работы на объекте, пока строго придерживается графика. Ремонт ведется в условиях действующей больницы, по блокам: пока ремонтируется одно крыло, другие отделения работают.

«В настоящее время в работе четыре операционные из одиннадцати (семь задействованы, и пока, как говорят врачи, этого хватает). Обустраивают помещения для установки аппарата МРТ. Первый этаж строители обещают открыть до конца этого года, а всего отремонтировать больницу планируем до конца сентября следующего года», - написал Жебривский в Фейсбуке.

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2017-11-16 16:59:00
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