Рада может проголосовать за еще один выходной для украинцев - на католическое Рождество

Верховная Рада Украины на предстоящей пленарной неделе может определить 25 декабря праздничным и нерабочим днем. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть и вынести на голосование уже в четверг.

"Предлагается 25 декабря Рождество Христово сделать выходным днем, так же как и 7 января. Поскольку в Украине много и католиков, и протестантов, которые просят сделать этот день выходным днем. И мы имеем поддержку зала", - сказал председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, который и попросил внести на рассмотрение законопроект №2149.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий отметил, что фракции еще проведут дискуссии по данному вопросу, и если они примут положительное решение, то законопроект проголосуют среди первых.