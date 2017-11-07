Рада не захотела увольнять Арсена Авакова
7.11 в 14:11
В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады депутаты не поддержали постановление № 5041 об отставке главы МВД Арсена Авакова.
Напомним, Авакова предложили уволить из-за скандала с закупкой рюкзаков для военных. Его сына подозревают в растрате более 14 млн грн бюджетных денег при закупке рюкзаков в 2015 году.
За отстранение Авакова проголосовал лишь 31 депутат, 102 – против.
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2017-11-07 14:11:00
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7.11 в 14:59