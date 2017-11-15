Рада приравняла пострадавших в зоне АТО и на Майдане к ветеранам войны

В ходе вчерашнего заседания Верховная Рада внесла изменения в закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». За законопроект № 5697 проголосовал 241 депутат.

Таким образом, статус участника боевых действий получат люди, ставшие инвалидами вследствие ранений или других проблем со здоровьем, полученных от взрывов на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения во время проведения антитеррористической операции, а также получившие телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие), которые не привели к инвалидности, во время участия в Революции Достоинства.

Таким людям закон предоставляет льготы.

Кроме того, в законе изменили термин Великая Отечественная война на Вторую мировую.