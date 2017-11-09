Рада внесла изменения в бюджет: на коммунальные субсидии направлено почти 8 миллиардов гривен
9.11 в 18:54
Верховная Рада Украины поддержала изменения в госбюджет на 2017 год, которые предусматривают перераспределение бюджетных средств. За соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата.
В частности, парламент увеличил общий объем субвенций из государственного бюджета 2017 года местным бюджетам для льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг на 7,62 млрд грн - до 68,79 млрд грн.
Также будет увеличена медицинская субвенция на 300 млн грн, которые направят на выплату заработной платы медиков и лечения пациентов медицинских учреждений.
Законопроект был принят с учетом предложения комитета.
/uploads/news/964x620/pjWTAUEn.jpg
2017-11-09 18:54:00
Важные новости
9.11 в 19:43