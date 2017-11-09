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Рада внесла изменения в бюджет: на коммунальные субсидии направлено почти 8 миллиардов гривен

9.11 в 18:54

Верховная Рада Украины поддержала изменения в госбюджет на 2017 год, которые предусматривают перераспределение бюджетных средств. За соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата.

В частности, парламент увеличил общий объем субвенций из государственного бюджета 2017 года местным бюджетам для льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг на 7,62 млрд грн - до 68,79 млрд грн.

Также будет увеличена медицинская субвенция на 300 млн грн, которые направят на выплату заработной платы медиков и лечения пациентов медицинских учреждений.

Законопроект был принят с учетом предложения комитета.

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2017-11-09 18:54:00
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