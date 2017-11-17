Расчет «зимних» субсидий завершен: размер помощи укажут в квитанциях за ноябрь

В Украине управления социальной защиты населения завершили процесс расчета «зимней» субсидии. Размер пособия на отопительный сезон будет указан в квитанции за отопление, которая поступит потребителям в ноябре 2017 года. Об этом сообщает Правительственный портал.

При этом отмечается, что за октябрь сумма субсидии будет незначительной по объективным причинам - октябрь является неполным отопительным месяцем. В декабре поступит сообщение о размере субсидии за полный месяц.

В целом, «зимние» субсидии получили 6,6 млн украинских семей. Из них – 5,8 млн жилищные субсидии и 800 тыс субсидий на твердое топливо.

"Тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, правительство компенсирует октябрьские расходы на коммунальные услуги. Будут также компенсированы расходы на коммунальные услуги за ноябрь, в случае обращения за помощью в декабре - в течение двух месяцев с даты начала отопительного периода", - говорится в сообщении.