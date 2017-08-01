Расширение безвиза: какие еще страны откроют границы для украинцев

Министерство иностранных дел Украины активно ведет переговоры относительно внедрения безвизовых поездок для украинцев со странами Северной и Южной Америки, Европы, Азии, а также – Персидского залива.

Об этом сообщает "Главком", со ссылкой на МИД, который предоставил полный перечень стран.

В частности, переговоры об упрощении режима ведутся с: Мексикой, Таиландом, Уругваем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Колумбией, Кувейтом, Южной Кореей, Вануату, Гренадой, Маршалловыми и Соломоновыми островами, Тувалу, Самоа, Тринидадом и Тобаго.

В результате переговоров Украина уже заключила двусторонние соглашения о безвизовых поездках с Сент-Китс и Невисом, а также с Албанией. Одностороннее решение о введении безвизового режима для украинцев принято Коста-Рикой и Маврикием.