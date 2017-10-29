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Расслабились: «Шахтер» не смог победить «Сталь»

29.10 в 13:43

Вчера, 28 октября, в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги в Харькове донецкий «Шахтер» сыграл со «Сталью» из Каменского.

В этот раз на поле в составе «горняков» появились голкипер Никита Шевченко, защитники Давид Хочолава и Марсио Азеведо, полузащитники Виктор Коваленко и Александр Зубков.

Однако перестановки не смогли вывести «оранжево-черных» к победе. Но и поражения не было: команды разошлись со счетом 1:1.

«Когда ты думаешь, что при счете 1:0 уже не должен выдавать свой максимум, в футболе происходит подобным образом. После чего команда, практически не добиравшаяся к нашим воротам, забивает гол. Все это подтверждает недостаток отдачи и серьезности, а также недооценку оппонента. Да, мы остаемся на первом месте, однако я полностью недоволен игрой, которую мы показали. У некоторых ребят появилась возможность выйти – наверное, больше ее у них не будет. Футболисты так ждут этого шанса, просят и кричат о нем, а когда я им его предоставляю – не пользуются. Скорее всего, такой возможности они больше не получат», - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека.

Свой следующий поединок «горняки» проведут 1 ноября в Харькове. В 4-м туре Лиги чемпионов подопечные Паулу Фонсеки сыграют с «Фейеноордом».

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2017-10-29 13:43:00
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