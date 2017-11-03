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Рассмотрение «мариупольского дела» ФК «Динамо» перенесли

3.11 в 14:57

Сегодня должно было состояться рассмотрение апелляции киевского «Динамо» по делу о неявке на матч в Мариуполь. Однако решение до сих пор не принято.

Дело в том, что заседание так и не состоялось, ведь киевляне не прибыли и сюда.

«Динамо» попросило перенести рассмотрение дела в Апелляционном комитете ФФУ из-за того, что вся делегация клуба присутствовала в Швейцарии на матче 4 тура Лиги Европы против Янг Бойз.

Вероятнее всего, комитет соберется уже на следующей неделе.

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2017-11-03 14:57:00
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