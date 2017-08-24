Реакция правительства на резкое подорожание автогаза

В течение последнего времени в Украине спрос на сжиженный газ активно растёт. Если в прошлом году потребность пропан-бутана на украинском рынке составляла 100 000-110 000 тонн, то уже в августе текущего года спрос на автогаз составил порядка 150 000 тонн.

Как поясняет аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко: „Массовая установка газобаллонного оборудования из-за дешевизны этого топлива и пик сезонного потребления, который приходится на август-сентябрь, привели к резкому росту спроса на этот продукт“.

Казалось бы, вот где можно экономить автолюбителям, ведь чем больше объёмы потребления, тем должно быть дешевле, но нет. То есть да, но только не в нашей стране. У нас всегда и на всём, вопреки законам экономики, чем больше спрос, тем выше поднимают цены… Такой уж у нас менталитет.

Так, только за последний месяц на заправках средние цены на газ поднялись на 37%. По информации Liga.net, по состоянию на 22 августа, цена одного литра LPG уже приблизилась к 15-16,5 гривнам. По мнению депутата Сергея Лещенко, это следствие вводимых в начале 2017 года санкций против импортёров автогаза.

В правительстве пытаются отреагировать на создавшуюся ситуацию, так, министр экономического развития и торговли - первый вице-премьер Степан Кубив дал поручения Государственной регуляторной службе АМКУ, Минэнергоуглю, Государственной фискальной службе и Госкомстату сделать полный анализ ситуации на рынке сжиженного газа, в частности, на предмет возможного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, и безотлагательно выработать мероприятия по выходу из этого положения.





При этом в министерстве поясняют: „Украинские производители сжиженного газа - «Укргаздобыча», «Укрнафта», «Укртатнафта» и частные компании - покрывают не более 20% потребностей рынка. Остальные Украина импортирует из России, Беларуси, Казахстана и других стран. Ограничения со стороны РФ привели к уменьшению импорта сжиженного газа в Украину и, к сожалению, его дефицита. Это повлияло на цену“.

Сообщается, что на бирже 22 августа реализовали газ по рекордно высокой цене, около 29 тысяч гривен за тонну. Исходя из этого, стоит ожидать дальнейшее повышение розничных цен автогаза ещё на несколько гривен, где-то до 18 гривен…



