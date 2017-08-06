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Ребёнок 6-ти лет скончался в результате наезда автомобиля

6.08 в 15:14

Согласно сообщению пресс-службы Львовской ОГА в Facebook, сегодня, 6 августа, в селе Волсвин Львовской области местный житель 1983 года рождения устроил смертельное ДТП на своём автомобиле Volkswagen T4, который был загружен песком.

При вьезде во двор, сдавая назад, он наехал на ребёнка 2011 года рождения. После полученных травм малыш скончался по дороге в больницу.

На месте ДТП работают полицейские.

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2017-08-06 15:14:00
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