Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Футболисты из «Динамо» U-19 так и не приехали в Мариуполь

18.08 в 18:21

Сегодня на стадионе «Ильичевец» в 15:00 должен был состояться матч между футболистами «Мариуполя» и «Динамо» U-19 – возрастом до 19 лет.

Однако киевская команда так и не приехала, игра не состоялась.

«Команда Динамо Ю-19 не прибыла в Мариуполь на календарный матч юношеского чемпионата», - сообщил пресс-атташе мариупольского клуба Александр Стельмах на своей странице в Facebook.

/uploads/news/964x620/uw4v8CNC.jpg
2017-08-18 18:21:00
Важные новости
Кабмин запретил перевозить через линию разграничения негуманитарные грузы
18.08 в 18:39
Начато строительство газопровода, который обеспечит «голубым топливом» Авдеевку и еще 7 населенных пунктов
18.08 в 18:06
Лента новостей
Кабмин запретил перевозить через линию разграничения негуманитарные грузы
18.08 в 18:39
Футболисты из «Динамо» U-19 так и не приехали в Мариуполь
18.08 в 18:21
Начато строительство газопровода, который обеспечит «голубым топливом» Авдеевку и еще 7 населенных пунктов
18.08 в 18:06
Мариупольские пенсионеры поправляют здоровье с помощью спорта
18.08 в 16:59
На Донбассе обстреляли автомобиль украинских наблюдателей СЦКК
18.08 в 16:32
Красный Крест Швейцарии сделал подарок сотрудникам КП «Вода Донбасса»
18.08 в 15:57
Под Мариуполем горела трава возле минных заграждений у КПВВ «Гнутово»
18.08 в 15:38
На неподконтрольной территории Луганщины мужчина подорвался на растяжке
18.08 в 15:10