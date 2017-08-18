Футболисты из «Динамо» U-19 так и не приехали в Мариуполь
18.08 в 18:21
Сегодня на стадионе «Ильичевец» в 15:00 должен был состояться матч между футболистами «Мариуполя» и «Динамо» U-19 – возрастом до 19 лет.
Однако киевская команда так и не приехала, игра не состоялась.
«Команда Динамо Ю-19 не прибыла в Мариуполь на календарный матч юношеского чемпионата», - сообщил пресс-атташе мариупольского клуба Александр Стельмах на своей странице в Facebook.
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2017-08-18 18:21:00