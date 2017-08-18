Регламентные процедуры и отказ родителей: в «Динамо» объяснили, почему команда U-19 не приехала в Мариуполь

Как сообщалось ранее, сегодня на стадионе «Ильичевец» должны были сыграть юниоры до 19 лет «Мариуполя» и киевского «Динамо». Однако столичная команда в наш город так и не приехала.

В киевском клубе объяснили причину случившегося (точнее – неслучившегося матча). И первая – это отказ родителей футболистов отпускать своих детей в прифронтовой город.

«Первая и основная причина – это открытое письмо родственников юных футболистов в адрес руководства страны. В этом коллективном обращении было четко заявлено, что семьи не будут рисковать жизнями своих детей, отправляя их в зону повышенной террористической угрозы. Президент клуба не мог занять иную позицию в этом принципиальном вопросе. Он полностью солидарен с родителями молодых игроков, поскольку сам неоднократно акцентировал именно на необходимости предоставления гарантий безопасности для всех участников соревнований», - отметил вице-президент киевского «Динамо» Андрей Мадзяновский в интервью «Футбольному клубу».

Вторая причина – это регламентные процедуры. «Вторая причина – чисто процессуальная. Как известно, заседание Комитета ФФУ по стадионам и безопасности, на котором обсуждалась дальнейшая судьба проведения матчей УПЛ в Мариуполе, состоялось лишь вчера днем. Официально оформленного решения по данному вопросу повестки дня клуб не получил до сих пор. Поэтому даже с точки зрения соблюдения регламентных процедур у нас не было правовых оснований торопиться выезжать в город, находящийся в зоне боевых действий против незаконных сепаратистских формирований», – заявил вице-президент клуба.

Мадзяновский заверил, что «Динамо» U-19 все-таки приедет в Мариуполь. Он отметил: «Пусть на нас не обижаются мариупольские ребята. Когда ответственные мужи ФФУ и УПЛ уладят все правовые нюансы проведения соревнований в этом славном украинском городе, а "Динамо" настаивает именно на этом, тогда ничто не помешает насладиться красивым футболом в исполнении достойных соперников».