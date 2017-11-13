Ремонт дороги в центре Мариуполя продлен: на ряде маршрутов остаются автобусы вместо троллейбусов
13.11 в 09:35
В Мариуполе продолжены ремонтные работы по проспекту Строителей, где по-прежнему обесточена контактная сеть. В результате движение троллейбуса №15 остается остановленным. Об этом сообщает контакт-центр Мариупольского горсовета.
В связи с этим на участке по пр. Строителей от пр. Мира до ул. Ф. Орлика не будет ходить троллейбус №15 (до АС-2). По маршруту троллейбуса будет курсировать автобус №15А. Вместо троллейбусов №8 и №11 будут работать МАЗы.
Данные изменения в движении муниципального транспорта продлятся ориентировочно до 15 ноября 2017 года.
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2017-11-13 09:35:00
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13.11 в 09:15