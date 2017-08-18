Решение ФФУ: матч с «Динамо» переносить из Мариуполя не будут
18.08 в 07:57
В ходе вчерашнего заседания Федерация футбола Украины приняла окончательное решение: матч в рамках Украинской премьер-лиги между «Мариуполем» и киевским «Динамо» пройдет в прифронтовом городе, на стадионе «Ильичевец».
Столичная команда должна приехать в Мариуполь, несмотря на свои опасения о безопасности и требования перенести поединок на нейтральную территорию.
Как сообщалось ранее, наблюдатели ОБСЕ готовы приехать на матч, чтобы выступить гарантией безопасности.
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2017-08-18 07:57:00
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