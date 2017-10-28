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Решение ООН по миротворцам в Донбассе может быть принято до конца 2017 года – Волкер

28.10 в 15:29

Резолюция ООН относительно миротворцев в Донбассе может быть готова до конца года. Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи с депутатами Верховной Рады. Об этом сообщил нардеп Андрей Тетерук.

Он отметил, что не может раскрыть всех деталей, но передал основные моменты из сказанного Волкером на встрече.

"Во-первых, когда бы не вернулись украинские территории (через год или пять лет), США будут помогать Украине в их возвращении, а Крым никогда не будет признан российским. Во-вторых, по его (Волкера – ред.) личному мнению, Резолюция ООН по миротворческой миссии может быть готова к концу текущего года (размещение на всей временно оккупированной территории на востоке страны)", - написал Тетерук в Facebook.

Данную информацию подтвердил и другой нардеп Владимир Арьев, добавив, что "голубые каски" должны будут контролировать всю территорию, в том числе границу, и иметь доступ к местам дислокации тяжелой техники.

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2017-10-28 15:29:00
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