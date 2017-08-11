Родители детей из команд «Динамо» требуют от руководства страны перенести игры из Мариуполя

Уже скоро в Мариуполе должны пройти матчи между местными командами и спортсменами киевского «Динамо». Так, 19 августа должен состояться матч третьего тура чемпионата Украины среди юношеских команд, в котором «Мариуполь U-19» примет «Динамо U-19», 25 августа сыграют молодежные команды «Мариуполь U-21» и «Динамо U-21», а 26 августа - матч основных команд.

Однако до сих пор неизвестно, состоятся ли игры. Киевское «Динамо» до сих пор ссылается на отсутствие гарантий безопасности, а сейчас к основному составу присоединились и молодежные команды.

Так, родители детей-футболистов спортивной школы клуба «Динамо» (Киев) обратились к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, главе СБУ Василию Грицаку и министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой не допустить проведения матчей чемпионата Украины в Мариуполе и перенести игры на более безопасные поля.

В письме говорится: «Нам известно, что государственные правоохранительные органы не рекомендуют проводить матчи в опасных местах, среди которых сегодня и Мариуполь. Мы считаем, что какие-либо вопросы безопасности детей, тренеров и команды не могут быть дискуссионными. Футбольные чиновники должны перенести матчи на более безопасные поля, они обязаны заботиться о том, чтобы соревнования проходили в условиях максимальной безопасности для футболистов, тренеров и болельщиков».