Родители похищенной в Киеве 1,5-месячной девочки впервые встретится с родственниками укравшей её 20-летней киевлянки

История похищения из детского сада 1,5-месячной малышки всколыхнула всю Украину. Вечером 20 октября ребенка украли из детского сада в районе столичной Оболони. По словам отца ребенка, он пришел с новорожденной девочкой, чтобы из садика забрать старшую дочь, поэтому оставил коляску с ребенком под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Как утверждает мужчина, когда через несколько минут он вернулся, то обнаружил пустую коляску без переносной корзины.

Сотни неравнодушных киевлян подключились к поиску ребенка. С их помощью Вику удалось найти на следующий день на окраине столицы, в строительном вагоне. Похитительницей оказалась 20-летняя киевлянка, которая сейчас находится под следствием.

Сегодня, 25 октября, родители похищенной в Киеве 1,5-месячной девочки Вики впервые встретится с родственниками и учителями укравшей её 20-летней киевлянки в студии ток-шоу «Касается каждого» на телеканале «Интер».

«Я не мог оставаться равнодушным, – говорит ведущий программы Андрей Данилевич. - Вместе с коллегами мы решили разобраться в этой истории, ведь жизнь и безопасность детей – это то, что касается каждого. Сегодня в нашу студию придут родители маленькой Виктории, чтобы рассказать, что пережили они за время ее отсутствия. А также родственники и учителя похитительницы, которые не могут поверить, что она могла такое сделать! Впервые они расскажут о детстве 20-летней киевлянки. Быть может, истинные причины ее дерзкого поступка кроются именно там?»

Во время ток-шоу «Касается каждого» будут озвучены новые эксклюзивные подробности похищения. Впервые телезрители увидят девочку, судьба которой так взволновала общественность. Родители похищенного ребенка впервые встретятся с волонтерами, которые помогали в поисках Виктории. Также в студию программы придут представители прокуратуры. Они вместе с экспертами проекта попытаются выяснить настоящие причины похищения.

Программа «Операция «Виктория» выйдет в эфир 25 октября, в 18:00 на телеканале «Интер».