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Российская сторона заявляет об обстрелах ДФС, украинская – отрицает

14.11 в 13:41

Сегодня утром российская сторона СЦКК сообщила о том, что Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел. Однако украинская сторона опровергает эту информацию и называет ее фейком.

«Якобы в результате этих «обстрелов» персонал Донецкой фильтровальной станции, которая расположена рядом, не может своевременно занять свои рабочие места. Украинская сторона СЦКК заявляет, что никаких обстрелов со стороны подразделений ВСУ не было, персонал ДФС своевременно и беспрепятственно занял свои рабочие места. ДФС работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.

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2017-11-14 13:41:00
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