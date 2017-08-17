Российские пранкеры от имени Турчинова поговорили с директором «Южмаша» о ракетах КНДР

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) вновь провели розыгрыш по телефону, на этот раз выбрав в «жертвы» директора украинского предприятия «Южмаш» Сергея Войта. Разговаривали они от имени секретаря СНБО Александра Турчинова.

Темой телефонной беседы стали поставки двигателей для ракет в КНДР. Сергей Войт нашел в этих слухах российский след и заявил о сотрудничестве с Кореей, но не уточнил, с какой именно.

После опубликования записи разговора в «Южмаше» отметили, что генеральный директор Войт в разговоре с Лексусом и Вованом имел в виду именно сотрудничество с Южной Кореей, поскольку предприятие никогда не вело никаких дел с КНДР: «В настоящее время в сотрудничество с Южной Кореей вовлечен и Южмаш - первые контакты были успешно выполнены, о чем сообщалось на сайте предприятия. В настоящее время партнерские отношения Южмаша с Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI) успешно развиваются, о чем также сообщалось».