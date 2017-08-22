Россия еще на месяц закрывает Керченский пролив. Мариупольский порт потеряет судна океанских классов
Министерство транспорта России приняло решение еще на месяц ограничить передвижение кораблей и судов через Керченский пролив – с 5 сентября по 5 октября. Исключение составляют лишь судна Военно-Морского Флота, федеральных органов безопасности и корабли, задействованные в строительстве Крымского моста.
Данное решение принято из-за строительства моста, которому помешали погодные условия в августе.
Таким образом, Мариупольский порт, который уже терпит из-за этого огромные убытки, еще на месяц теряет судна океанских классов, осуществляющих перевозки в Азию, Африку и американские страны.
При этом порт потеряет около 30% большегрузного флота из-за ограничения со стороны РФ технических параметров судов для прохождения через Керченский пролив.