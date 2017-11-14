Россия соглашается лишь на 3 из 29 пунктов плана США по введению миротворцев на Донбасс

Вчера, 13 ноября, в Белграде состоялась встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова. Стороны обсудили план США по введению миротворцев на Донбасс.

В результате Россия принимает лишь 3 пункта плана из 29. «Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль», - отметил Сурков.

Представитель РФ также добавил: «Представители России и США солидарны в главном - Минские соглашения должны быть реализованы. Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта».