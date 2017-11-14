Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Россия соглашается лишь на 3 из 29 пунктов плана США по введению миротворцев на Донбасс

14.11 в 11:14

Вчера, 13 ноября, в Белграде состоялась встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова. Стороны обсудили план США по введению миротворцев на Донбасс.

В результате Россия принимает лишь 3 пункта плана из 29. «Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль», - отметил Сурков.

Представитель РФ также добавил: «Представители России и США солидарны в главном - Минские соглашения должны быть реализованы. Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта».

/uploads/news/964x620/ZybtLrrB.jpg
2017-11-14 11:14:00
Важные новости
В Донецкой области женщина нашла на улице пакет с патронами
14.11 в 12:01
В мариупольском дворе спустя десятки лет установили новые лавочки
14.11 в 11:40
Лента новостей
В Донецкой области женщина нашла на улице пакет с патронами
14.11 в 12:01
В мариупольском дворе спустя десятки лет установили новые лавочки
14.11 в 11:40
Россия соглашается лишь на 3 из 29 пунктов плана США по введению миротворцев на Донбасс
14.11 в 11:14
В Мариуполе горела пристройка к дому
14.11 в 10:56
Метинвест-Промсервис расширяет социальную программу для сотрудников
14.11 в 10:39
Жилые кварталы Марьинки попали под обстрел: поврежден дом
14.11 в 10:07
В Мариуполе сегодня два дома остались без воды
14.11 в 09:51
В Мариуполе две 15-летние девочки пытались покончить жизнь самоубийством, наглотавшись таблеток
14.11 в 09:32