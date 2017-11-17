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Россия в 2018 году намерена возвести заграждение на админгранице Крыма с Украиной

17.11 в 13:26

Россия планирует в 2018 году завершить работы по возведению заградительных сооружений на административной границе Крыма с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждают в управлении ФСБ на полуострове, согласно проектной документации, протяженность забора на границе составит 50 км, а завершение работ по его возведению запланировано на июль 2018 года. Предполагается, что таким образом будет обеспечена безопасность на полуострове.

Возведение забора на административной границе Крыма с Украиной обойдется РФ в более чем 200 млн рублей.

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2017-11-17 13:26:00
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