Россия в День Независимости Украины отправила на Донбасс гуманитарный конвой

Сегодня, 24 августа, Российская Федерация отправила на неподконтрольные территории Донбасса 68-й по счету гуманитарный конвой. Всего в Донецк и Луганск направили 56 грузовиков.

«Последовали 56 автомобилей, это автомобили так называемого гумконвоя, преимущественно якобы там были продукты питания, однако, так ли это, точно утверждать не можем, потому что наша межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Характерная особенность - автомобили были заполнены где-то примерно наполовину», - отметил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян.

По данным российской стороны, на Донбасс отправили детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское оборудование и учебную литературу.