Розенко рассказал, какие льготы будут отменяться в Украине

Вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, что в Украине будут отменяться те льготы, которые "не нужны".

"Мы уже отменили все льготы народным депутатам Украины, всем государственным служащим и чиновникам разного уровня, в том числе прокурорам, судьям, и так далее, и тому подобное ... У них сейчас достойные заработные платы. Им льготы, в принципе, не нужны", – объяснил Розенко.

Он также добавил, что будет введена систематизация льготников для избегания дублирования льгот.

При этом Украина не откажется от категории людей, имеющих право на заслуженные льготы. Речь, в частности, идет о ликвидаторах аварии на Чернобыльской атомной электростанции.



