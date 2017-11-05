Розенко рассказал, какие льготы будут отменяться в Украине
5.11 в 10:59
Вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, что в Украине будут отменяться те льготы, которые "не нужны".
"Мы уже отменили все льготы народным депутатам Украины, всем государственным служащим и чиновникам разного уровня, в том числе прокурорам, судьям, и так далее, и тому подобное ... У них сейчас достойные заработные платы. Им льготы, в принципе, не нужны", – объяснил Розенко.
Он также добавил, что будет введена систематизация льготников для избегания дублирования льгот.
При этом Украина не откажется от категории людей, имеющих право на заслуженные льготы. Речь, в частности, идет о ликвидаторах аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
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2017-11-05 10:59:00
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