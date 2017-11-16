Рождество Христово будет отмечаться в Украине дважды: 25 декабря сделали выходным днем

Депутаты поддержали проект закона № 5496 о внесении изменений в Кодекс законов о работе Украины относительно праздничных и нерабочих дней. "За" проголосовали 238 парламентариев.

В частности, законопроект устанавливает, что 25 декабря – католическое Рождество становится праздничным и выходным днем, а 2 мая будет рабочим. Первое мая остается выходным, но будет называться Днем труда вместо Дня международной солидарности трудящихся.

Таким образом, с принятием этого законопроекта Рождество Христово будет отмечаться в Украине дважды: по Григорианскому календарю - 25 декабря и по Юлианскому – 7 января.

Документ должен подписать спикер парламента Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко. Затем текст опубликуют в официальном издании "Голос Украины", а на следующий день изменения вступят в силу.