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Руководство областной полиции поручило проверить данные об «отжиме» машины у жителя Широкино

8.11 в 16:53

Начальник  ГУНП в Донецкой области Николай Семенишин дал поручение назначить служебное расследование по делу о хищении у жителя Широкино миниавтобуса "Форд".

В областном главке уточнили, что в октябре жители Широкино обратились с  заявлением об отсутствии результатов по расследованиям нескольких дел по фактам мародерства в поселке. Среди них есть информация об автомобиле, вывезенном из Широкино.

Как отметил один из заявителей, его транспорт - минибус малинового цвета был извлечен из гаража в октябре 2015 года военнослужащими подразделения морской пехоты, и после перекраски в цвет хаки использовался ими на протяжении двух лет до завершения срока ротации. Осенью текущего года военные сменились, а "Форд" исчез из Мариуполя и его окрестностей, где ранее появлялся с военным номерным знаком. По словам широкинца, автомобиль неоднократно перемещался из Урзуфа в Широкино и обратно. Все факты о появлении автомобиля мужчина передавал полиции и военным правоохранителям, но результатов это не давало. Хозяин машины уточнил, что после повторных обращений, сейчас его делом занялся следователь, который проверяет всю документацию по делу.

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2017-11-08 16:53:00
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