Руководство «Укрзализныци» расследует инцидент с покрашенным вагоном в мариупольском поезде
13.11 в 08:47
Исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов лично отреагировал на инцидент со свежеокрашенным вагоном поезда «Мариуполь-Киев», когда многим пассажирам стало плохо.
"О проблеме знаю. Руководство департамента пассажирских перевозок на месте. Расследуем и применим решительные меры. Для недопущения нареканий в следующем рейсе вагон заменим", - написал Кравцов в своем Тwitter.
Немного позже появился еще один твит: "Проверил исполнение по Мариуполь-Киев. Обратно это Киев-Константиновка... Делаем выводы, в том числе кадровые".
Запись дополнена фотографией, на которой Кравцов стоит возле мариупольского поезда. На снимке видна выпирающая субстанция из щелей окон вагона, похожая на монтажную пену.
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2017-11-13 08:47:00
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