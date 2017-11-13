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Руководство «Укрзализныци» расследует инцидент с покрашенным вагоном в мариупольском поезде

13.11 в 08:47

Исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов лично отреагировал на инцидент со свежеокрашенным вагоном поезда «Мариуполь-Киев», когда многим пассажирам стало плохо.

"О проблеме знаю. Руководство департамента пассажирских перевозок на месте. Расследуем и применим решительные меры. Для недопущения нареканий в следующем рейсе вагон заменим", - написал Кравцов в своем Тwitter.

Немного позже появился еще один твит: "Проверил исполнение по Мариуполь-Киев. Обратно это Киев-Константиновка... Делаем выводы, в том числе кадровые".

Запись дополнена фотографией, на которой Кравцов стоит возле мариупольского поезда. На снимке видна выпирающая субстанция из щелей окон вагона, похожая на монтажную пену.


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2017-11-13 08:47:00
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