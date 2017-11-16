Ряд маршрутов пустили в объезд из-за ремонта в центре Мариуполя

В центре города продолжается капитальный ремонт дорожного покрытия. В связи с этим с 16 ноября перекрыто движение по улице Митрополитской до бульвара Шевченко.

Как сообщает контакт-центр Мариупольского горсовета, движение пассажирского транспорта №15А будет организовано объездным направлением: от "1000 мелочей" – ул. Куприна – б. Шевченко – пр. Строителей – пос.Западный. Движение маршрутов №№8,11 - от "1000 мелочей" – ул. Куприна – 17 МКР. В обратном направлении через ул. Матросова.

Предположительно, работы по улице Митрополитской до бульвара Шевченко займут семь дней.