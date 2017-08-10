Рыбу в Мариуполе ловить можно – но не больше 3 кг за сутки!

Официально рыбный промысел в Мариуполе начинается 15 августа, однако и сейчас жара – не помеха ни местным рыбакам, ни самой рыбе. Уже с раннего утра на пирсе выстраиваются местные любители с удочками, некоторые на лодках выплывают в море.

Говорят: рыба есть, но стоит помнить об ограничениях: не более 3 кг рыбы и 1 кг креветки в сутки. Ловить можно удочками и спиннингами не более чем с пятью крючками, сети и ловушки при этом запрещены.

Как рассказали представители Азовского рыбоохранного патруля, с начала лето уже насчитали около 300 грубых нарушений, в том числе и браконьерство. Участились случаи ловли краснокнижной рыбы (шамая). Только за последние две недели зафиксировано 10 таких фактов.

Инспекторы предупреждают: за нарушения грозит штраф от 340 до 680 гривен. Помимо этого, придется оплатить ущерб за каждую рыбу: бычок – 34 гривны, пеленгас – 60-80, краснокнижная селява - 330 гривен.