С 1 августа в Мариуполе возрастет стоимость за проезд на всем транспорте

Сегодня, 1 августа в Мариуполе дорожает проезд в коммунальном и частном транспорте. Отныне билет в трамваях и троллейбусах будет стоить 4 гривны, в коммунальных автобусах – 5 гривен, в маршрутках – 6 гривен.

Это будет уже второй этап повышения стоимости проезда, первый был в апреле текущего года.

Напомним, 28 июля власти, представители общественности и автоперевозчики подписали трехсторонний Меморандум, согласно которому город согласился на повышение стоимости проезда в маршрутках, а перевозчики пообещали в обозначенный срок отремонтировать транспорт. Контролировать выполнение всех пунктов будет общественность Мариуполя.

При этом не все горожане поддерживают подписание этого договора и собираются выйти на митинг против подорожания проезда в маршрутках.