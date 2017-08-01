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С 1 августа в Мариуполе возрастет стоимость за проезд на всем транспорте

1.08 в 08:29

Сегодня, 1 августа в Мариуполе дорожает проезд в коммунальном и частном транспорте. Отныне билет в трамваях и троллейбусах будет стоить 4 гривны, в коммунальных автобусах – 5 гривен, в маршрутках – 6 гривен.

Это будет уже второй этап повышения стоимости проезда, первый был в апреле текущего года.

Напомним, 28 июля власти, представители общественности и автоперевозчики подписали трехсторонний Меморандум, согласно которому город согласился на повышение стоимости проезда в маршрутках, а перевозчики пообещали в обозначенный срок отремонтировать транспорт. Контролировать выполнение всех пунктов будет общественность Мариуполя.

При этом не все горожане поддерживают подписание этого договора и собираются выйти на митинг против подорожания проезда в маршрутках.

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2017-08-01 08:29:00
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