Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

С 1 декабря мариупольские многоэтажки вместо ЖЭКов будет обслуживать литовская компания

2.11 в 19:00

С 1 декабря в Мариуполе начнет работу литовское предприятие «Місто для людей Маріуполь», которое входит в «Civinity». По результатам конкурса среди управляющих компаний, именно это предприятие будет обслуживать 62,6% жилого фонда города вместо ЖЭКов. В его подчинение перейдут дома УК «Западная», «Приморская», «Кальмиусская» и «Жилье-центра», сообщает пресс-служба горсовета.

«Мы надеемся, что результатом конкурса станет качественно новое обслуживание жилого фонда – намного лучше, чем те услуги, которые оказывали ЖЭКи. У управляющих компаний появляется конкуренция в качестве обслуживания мариупольцев, которым мы предоставили возможность выбора между ними и переходом в ОСМД», - отметил заместитель городского головы Михаил Когут.

Контракт с фирмой подписан на год, поэтому представители «Місто для людей Маріуполь» намерены за это время показать себя и максимально улучшить качество обслуживания местных жителей. В планах – вложить до 20 млн грн инвестиций, нанять 500-600 человек с фондом оплаты до 3,5 млн грн в месяц, закупить технику, открыть центры обслуживания клиентов. Средний тариф по предприятию без лифтов с НДС составляет 3,76 грн, с лифтами - 4,50 грн.

«Компания должна за год показать результат работы в Мариуполе. Надеемся, что культура обслуживания жилищно-коммунального фонда станет выше. При этом город не сворачивает свои целевые программы по развитию ЖКХ в Мариуполе», - рассказал заместитель городского головы.

К слову, «Civinity» уже имеет 25-летний опыт на рынке услуг и работает в 15 городах пяти стран – Латвия, Литва, Эстония, Белоруссия и Украина (Ровно, Киев, Кременчуг, Запорожье, Ивано-Франковск).

/uploads/news/964x620/SR2LA1ha.jpg
/uploads/news/964x620/eQAy2ibH.jpg
/uploads/news/964x620/E3OWOGTI.jpg
/uploads/news/964x620/6YZstmXa.jpg
/uploads/news/964x620/6gtvywk5.jpg
/uploads/news/964x620/Gh9Xh3Lf.jpg
/uploads/news/964x620/y4SzD2E2.jpg
2017-11-02 19:00:00
Важные новости
Мариупольцам напоминают: сжигать сухую листву запрещено!
2.11 в 19:26
В Мариуполе на Песчанке идет война за участок земли
2.11 в 18:40
Лента новостей
Мариупольцам напоминают: сжигать сухую листву запрещено!
2.11 в 19:26
С 1 декабря мариупольские многоэтажки вместо ЖЭКов будет обслуживать литовская компания
2.11 в 19:00
В Мариуполе на Песчанке идет война за участок земли
2.11 в 18:40
«Укрзализныця» меняет время прибытия поезда «Киев-Мариуполь»
2.11 в 18:02
В Мариуполе 80 домов пока так и не получили горячую воду
2.11 в 16:59
В парламенте Канады отметили «Украинский день»
2.11 в 16:42
В Мариуполе открыли первый в городе кабинет для детей с особенными потребностями
2.11 в 16:16
В Мариуполе над футбольным полем нависли аварийные деревья
2.11 в 15:50