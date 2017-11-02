С 1 декабря мариупольские многоэтажки вместо ЖЭКов будет обслуживать литовская компания

С 1 декабря в Мариуполе начнет работу литовское предприятие «Місто для людей Маріуполь», которое входит в «Civinity». По результатам конкурса среди управляющих компаний, именно это предприятие будет обслуживать 62,6% жилого фонда города вместо ЖЭКов. В его подчинение перейдут дома УК «Западная», «Приморская», «Кальмиусская» и «Жилье-центра», сообщает пресс-служба горсовета.

«Мы надеемся, что результатом конкурса станет качественно новое обслуживание жилого фонда – намного лучше, чем те услуги, которые оказывали ЖЭКи. У управляющих компаний появляется конкуренция в качестве обслуживания мариупольцев, которым мы предоставили возможность выбора между ними и переходом в ОСМД», - отметил заместитель городского головы Михаил Когут.

Контракт с фирмой подписан на год, поэтому представители «Місто для людей Маріуполь» намерены за это время показать себя и максимально улучшить качество обслуживания местных жителей. В планах – вложить до 20 млн грн инвестиций, нанять 500-600 человек с фондом оплаты до 3,5 млн грн в месяц, закупить технику, открыть центры обслуживания клиентов. Средний тариф по предприятию без лифтов с НДС составляет 3,76 грн, с лифтами - 4,50 грн.

«Компания должна за год показать результат работы в Мариуполе. Надеемся, что культура обслуживания жилищно-коммунального фонда станет выше. При этом город не сворачивает свои целевые программы по развитию ЖКХ в Мариуполе», - рассказал заместитель городского головы.

К слову, «Civinity» уже имеет 25-летний опыт на рынке услуг и работает в 15 городах пяти стран – Латвия, Литва, Эстония, Белоруссия и Украина (Ровно, Киев, Кременчуг, Запорожье, Ивано-Франковск).