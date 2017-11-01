С 1 ноября в Мариуполе заработала безналичная система оплаты проезда в муниципальном транспорте

С 1 ноября за проезд в коммунальном транспорте Мариуполя можно рассчитаться безналично. Сегодня заработал пилотный проект по учету оплаты проезда с помощью мобильного приложения, передает пресс-служба мэрии.

Как рассказал директор Департамента транспорта и связи городского совета Василий Клат, для безналичной оплаты проезда необходимо зайти в приложение «Приват24», выбрать опцию «QR-код», навести на него камеру мобильного телефона, выбрать карту для оплаты. После проведения расчета на экране смартфона появится графическое изображение оплаченного билета. Пассажир обязан показать его по требованию кондуктора или контроллера.

Зарегистрированный электронный билет имеет одинаковую юридическую силу с обычным билетом.

Сейчас специальные коды расклеены в коммунальных автобусах «МАЗ» и троллейбусах. В течение месяца такой операцией можно будет воспользоваться и в трамваях. Также Василий Клат добавил, что рассматривают вопрос о внедрении такого сервиса и частные перевозчики города.

Кроме того, уже есть предложения по сотрудничеству и с другими украинскими банками, но они нацелены на более современное внедрение электронного билета с валидаторами и оплату проезда через специальную карту.