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С 1 января 2019 года украинцы будут платить пеню за просроченную оплату «коммуналки»

10.11 в 08:56

Как сообщалось ранее, вчера, 9 ноября, Верховная Рада приняла закон о жилищно-коммунальных услугах, и он предусматривает введение пени за просроченную оплату ЖКУ с 1 января 2019 года.

Как рассказал представитель БПП, заместитель председателя комитета ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский, за каждый день опоздания придется заплатить по 0,01%.

«Ст. 26 предусматривает пеню за несвоевременную оплату не 1%, а 0,01% за каждый просроченный день. То есть в год это будет выходить примерно 3,5%. Эта норма вступает в силу с 1 января 2019 года. Граждане, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, по пенсиям, социальным выплатам, пеня не начисляется», - подчеркнул Андриевский в эфире «112 Украина».

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2017-11-10 08:56:00
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