С 10 декабря начнет ходить еще один ежедневный поезд «Мариуполь-Киев»

В связи с ростом спроса на перевозки в юго-восточном направлении назначено ежедневное курсирование поезда №103/104 «Киев-Мариуполь». Об этом сообщил исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«Ежедневно, вместо через день - с 10 декабря №103/104 «Киев-Мариуполь». Учитываем повышенный спрос пассажиров на перевозки в мариупольском направлении, увеличиваем периодичность курсирования», - написал Кравцов в своем Тwitter.

По информации пресс-службы железнодорожного ведомства, поезд будет выезжать из Киева в 18:55, а прибывать в Мариуполь на следующий день в 12:20. В обратном направлении отправление из Мариуполя в 13:45, прибытие в Киев на следующий день в 7:18. Поезд проследует через станцию ​​им. Т. Шевченко (Смела), Знаменку, Днепр, Запорожье, Волноваху.

Кроме того, как отметили в УЗ, по направлению «Мариуполь-Киев» курсирует ежедневный поезд №84.