С неподконтрольной территории в Мариуполь мужчина пытался провезти патроны для снайперской винтовки

На КПВВ "Гнутово" был остановлен автомобиль "ВАЗ", прибывший с неподконтрольной территории. За рулем находился гражданин Украины 1988 года рождения, который следовал из Саханки в Мариуполь.

Как сообщили в ГПСУ, во время осмотра служебная собака среагировала на транспортное средство. В результате в личных вещах прицепа были обнаружены спрятанные 18 патронов калибра 7,62 мм, предназначенные для снайперских винтовок. Мужчина отказался объяснять происхождение боеприпасов.

Украинца передали работникам Национальной полиции для принятия правового решения.