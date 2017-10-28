С неподконтрольной территории в Мариуполь мужчина пытался провезти патроны для снайперской винтовки
28.10 в 09:29
На КПВВ "Гнутово" был остановлен автомобиль "ВАЗ", прибывший с неподконтрольной территории. За рулем находился гражданин Украины 1988 года рождения, который следовал из Саханки в Мариуполь.
Как сообщили в ГПСУ, во время осмотра служебная собака среагировала на транспортное средство. В результате в личных вещах прицепа были обнаружены спрятанные 18 патронов калибра 7,62 мм, предназначенные для снайперских винтовок. Мужчина отказался объяснять происхождение боеприпасов.
Украинца передали работникам Национальной полиции для принятия правового решения.
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2017-10-28 09:29:00
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