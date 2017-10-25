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С ноября будет запущен новый комфортный поезд Киев-Мариуполь: Ляшко и Бойченко станут первыми пассажирами

25.10 в 12:42

Как сообщалось ранее, мэр Мариуполя Вадим Бойченко находится в Киеве, и он уже провел встречу с нардепом Олегом Ляшко. Вместе они обсудили условия повышения качества жизни мариупольцев: это и ремонт и открытие новых учебных учреждений, и пенсионная реформа, и реконструкция социальных объектов, сообщает пресс-служба горсовета.

И один из «наболевших» вопросов – транспортная проблема. Бойченко и Ляшко обсудили, что уже с ноября начнет курсировать новый комфортный поезд Киев-Мариуполь. Мэр и нардеп высказали желание лично проехать в новом вагоне, чтобы убедиться в его комфортабельности.

Кроме того, Олег Ляшко отметил, что будет реконструирован железнодорожный узел Камыш-Заря. А это значит, что будет увеличена пропускная способность вагонов в сутки.

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2017-10-25 12:42:00
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