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С понедельника в Украину придет похолодание

4.08 в 13:49

Уже с понедельника, 7 августа, метеослужба прогнозирует небольшое похолодание. Температура опустится до 26-28 градусов, а вот с 13 августа придет значительное похолодание – до 22 градусов.

«Приблизительно мы ожидаем понижение температуры 7-8 августа. Температура с запада будет падать и понижаться на территории Украины... Похолодание не будет резким, это будет +26...+28 градусов», - рассказал на пресс-конференции заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова.

После этого, по ее словам, температура снова повысится, но не выше +30 градусов.

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2017-08-04 13:49:00
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