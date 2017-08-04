С понедельника в Украину придет похолодание

Уже с понедельника, 7 августа, метеослужба прогнозирует небольшое похолодание. Температура опустится до 26-28 градусов, а вот с 13 августа придет значительное похолодание – до 22 градусов.

«Приблизительно мы ожидаем понижение температуры 7-8 августа. Температура с запада будет падать и понижаться на территории Украины... Похолодание не будет резким, это будет +26...+28 градусов», - рассказал на пресс-конференции заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова.

После этого, по ее словам, температура снова повысится, но не выше +30 градусов.