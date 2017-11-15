С сегодняшнего дня Россия запустила пассажирские поезда в объезд Украины
15.11 в 10:38
С сегодняшнего дня, 15 ноября, Россия запускает пассажирские поезда в объезд Украины по новой железной дороге. Строительство шло на протяжении трех лет, и теперь пути проходят полностью по территории России - по Воронежской и Ростовской областям.
С сегодняшнего дня начали курсировать поезда из Москвы в направлении Кисловодска, Анапы, Новороссийска и Адлера, а также из Санкт-Петербурга в Адлер.
Далее количество маршрутов по новому участку увеличится.
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2017-11-15 10:38:00
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15.11 в 10:07