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С сегодняшнего дня Россия запустила пассажирские поезда в объезд Украины

15.11 в 10:38

С сегодняшнего дня, 15 ноября, Россия запускает пассажирские поезда в объезд Украины по новой железной дороге. Строительство шло на протяжении трех лет, и теперь пути проходят полностью по территории России - по Воронежской и Ростовской областям.

С сегодняшнего дня начали курсировать поезда из Москвы в направлении Кисловодска, Анапы, Новороссийска и Адлера, а также из Санкт-Петербурга в Адлер.

Далее количество маршрутов по новому участку увеличится.

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2017-11-15 10:38:00
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