С сегодняшнего дня Россия запустила пассажирские поезда в объезд Украины

С сегодняшнего дня, 15 ноября, Россия запускает пассажирские поезда в объезд Украины по новой железной дороге. Строительство шло на протяжении трех лет, и теперь пути проходят полностью по территории России - по Воронежской и Ростовской областям.

С сегодняшнего дня начали курсировать поезда из Москвы в направлении Кисловодска, Анапы, Новороссийска и Адлера, а также из Санкт-Петербурга в Адлер.

Далее количество маршрутов по новому участку увеличится.