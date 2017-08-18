С завтрашнего дня наблюдатели ОБСЕ будут дежурить в Станице Луганской круглосуточно
18.08 в 20:10
С завтрашнего дня, 19 августа, наблюдатели ОБСЕ начнут круглосуточное наблюдение в Станице Луганской.
Об этом в своем Twitter написал первый заместитель главы Миссии Александр Хуг.
«Завтра наблюдатели СММ, присутствующие в режиме 24/7, развернутся в Станице Луганской – глаза и уши международного сообщества», - отметил он.
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2017-08-18 20:10:00
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