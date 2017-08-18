С завтрашнего дня наблюдатели ОБСЕ будут дежурить в Станице Луганской круглосуточно

С завтрашнего дня, 19 августа, наблюдатели ОБСЕ начнут круглосуточное наблюдение в Станице Луганской.

Об этом в своем Twitter написал первый заместитель главы Миссии Александр Хуг.

«Завтра наблюдатели СММ, присутствующие в режиме 24/7, развернутся в Станице Луганской – глаза и уши международного сообщества», - отметил он.