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С завтрашнего дня пункты пропуска в зоне АТО будут работать меньше

28.10 в 08:07

С 29 октября все контрольные пункты пропуска на линии разграничения изменят время работы и перейдут на зимний график. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Так, с завтрашнего дня пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, с 8:00 до 17:00.

Таким образом время работы КПВВ становится меньше.

Как отметили в ГПСУ, изменения обусловлены мерами безопасности: светлое время суток уменьшается, в темное - повышается риск обстрела.

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2017-10-28 08:07:00
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