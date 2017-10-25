С завтрашнего дня увеличиваются штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью
25.10 в 18:52
С завтрашнего дня, 26 октября, вступает в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью».
Как рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев, с завтрашнего дня ужесточается ответственность за парковку транспорта на местах для лиц с инвалидностью. Это значит, что штрафы для нарушителей увеличатся.
Заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев уточнил, что штраф за нарушение будет составлять до 60-100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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2017-10-25 18:52:00
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25.10 в 20:14