С завтрашнего дня увеличиваются штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью

С завтрашнего дня, 26 октября, вступает в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью».

Как рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев, с завтрашнего дня ужесточается ответственность за парковку транспорта на местах для лиц с инвалидностью. Это значит, что штрафы для нарушителей увеличатся.

Заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев уточнил, что штраф за нарушение будет составлять до 60-100 необлагаемых минимумов доходов граждан.